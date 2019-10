5000 wandelaars van start voor ‘natte’ vijftiende Wandelmarathon

Nico Rootsaert beleefde de oorlog in Eede: ‘Wat hebben wij een geluk gehad’

8:00 Dit is het twaalfde deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Nico Rootsaert (1931) over zijn jonge jaren in Eede: ,,Niet veel later keken we naar buiten. Het hele melkhuisje was weg, er was alleen nog een krater.”