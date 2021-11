50-plusser is de Assepoester op de Zeeuwse arbeidsmarkt

Net als Boidin raken nog bijna 1750 werkzoekenden van boven de 50 jaar nauwelijks aan de slag op de Zeeuwse arbeidsmarkt. De cijfers spreken boekdelen: ruim de helft van het aantal WW’ers is 50-plus. Kennelijk aarzelen werkgevers om oudere werknemers een kans te geven. Dat is opmerkelijk, want de economie ronkt waardoor werkgevers in bijna alle sectoren nauwelijks personeel kunnen vinden.

De industrie, de zorg, de horeca, detailhandel of de bouw, overal klinkt dezelfde noodkreet. Het aantal vacatures (9500 in het tweede kwartaal van dit jaar) is inmiddels ruim groter dan het peloton WW’ers. Deze groep is de afgelopen maanden namelijk fors geslonken. Begin dit jaar waren het er ruim 5200, in september nog maar 3400. Voor mensen tussen de 18 en de 40 jaar staan werkgevers in de rij. Naar de 50-plusser kijken ze nauwelijks om.

En daarom zit Boidin nog steeds thuis, waar hij geregeld de baritonsaxofoon aan de lippen zet. De Oostburgenaar verdiende decennia lang zijn brood als metaalgieter en met inspecties van leidingen in de (chemische) industrie. ,,Vooral leidinginspecties is best zwaar werk. Je moet veel klimmen en kruipen. Ik kreeg op den duur last van mijn knieën en mijn rug. Ik zocht het daarom in de planning en werkvoorbereiding. Dat deed ik ook tijdens mijn laatste jaarcontract, maar helaas werd dat niet verlengd.”