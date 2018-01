50 bestuurders bekeurd voor te hard rijden in Zeeland

40 jaar Bar American in Middelburg: 'Deze sfeer en muziek vind je nergens anders'

14:30 MIDDELBURG - Op 5 januari 1978 schalde 'Already Gone' van The Eagles over Plein 1940 in Middelburg. Het was de eerste plaat die uit de speakers klonk van het toen net geopende Bar American. Achter de knoppen destijds: eigenaar Kees Petiet. En veertig jaar later staat hij er nog steeds. "Er is in veertig jaar hier niets veranderd. Helemaal niets."