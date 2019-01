5 vragen over het opnieuw berechten van het dodelijke ongeval in Noordgouwe

Wat was er ook al weer gebeurd?

Een man uit Dreischor stapte in juli 2016 's nachts in Zierikzee in zijn bestelauto, na veel te veel te hebben gedronken. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs. Op de Kloosterweg bij Noordgouwe reed hij een motor van achteren aan. De bestuurster kwam om het leven. Haar partner raakte ernstig gewond. Zowel de rechtbank in Middelburg als het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de dader tot een gevangenisstraf van zes jaar, wegens doodslag en poging tot doodslag.