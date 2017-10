5 vragen aan Lenny Geluk, senior in de Kamer: 'Ik mis de Zeeuwen'

DEN HAAG - Volgende week dinsdag wordt Lenny Geluk-Poortvliet voor het CDA in de Tweede Kamer geïnstalleerd. Ze werd geboren in Kapelle-Biezelinge en is met haar 74 jaar het op één na oudste Kamerlid - alleen Martin van Rooijen van 50PLUS is nog een jaar ouder.

Lenny Geluk-Poortvliet was al actief voor het CDA op Schouwen-Duiveland. Daar was ze van 2002 tot 2004 wethouder, vervolgens was ze nog tot 2006 raadslid. In Burgh-Haamstede runde ze Galerie Geluk en was ze mede-initiatiefneemster van de Kunstschouw. Nadat haar man overleed verhuisde ze vier jaar geleden naar Zeist om meer in de buurt van haar kinderen te wonen.

1. Kamerleden maken lange werkweken.

,,Ik ben gewaarschuwd dat het heel druk zal worden. Maar ik ben wel wat gewend. Tot nu was ik vice-voorzitter van het CDA in Utrecht en werkte ik voor een adviesforum in de gezondheidszorg. Daardoor had ik al drukke werkweken. Nu kan ik dat werk niet meer doen. Daar komt de Tweede Kamer voor in de plaats.''

2. U hebt drie kinderen, zeven kleinkinderen. Gaan ze u missen?

,,Ik zal veel aandacht voor hen houden, ze zijn mijn belangrijkste voedingsbron. Ik heb twee kleinkinderen die in Groningen studeren. Wat doet het CDA voor studenten, vragen ze aan mij. Ik leer van hen, zij zorgen dat ik bij de tijd blijf.''

3. Mist u Zeeland?

,,Ik kom er nog wel. Mijn man ligt daar begraven. Ik mis de Zeeuwen. Afgelopen week werd ik wegwijs gemaakt in de Kamer. Voorlopig mag ik de werkruimte van Mona Keijzer gebruiken, zij is staatssecretaris geworden. In die kamer kwam ik een medewerker tegen uit Zeeland, dat voelt meteen vertrouwd.''

4. Wat wordt uw aandachtsgebied in de Kamer?

,,De portefeuilles moeten nog verdeeld worden. Maandag heb ik het 'biechtstoelgesprek' met de fractiesecretaris, dan kan ik mijn voorkeuren kenbaar maken. De afgelopen jaren ben ik steeds op pad geweest om senioren voor te lichten op het gebied van gezondheid en pensioen. Het is opvallend hoeveel vooroordelen je over ouderen tegenkomt. Ze zijn altijd ziek en ze zijn niet flexibel... Terwijl het tegenovergestelde het geval is. We moeten een verticale leeftijdsopbouw op de werkvloer hebben. Jongeren en senioren hebben elkaar nodig, ze kunnen van elkaar leren.''

5. U had ook voor 50PLUS in de Kamer gekund.