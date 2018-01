5 jaar kavelruilbureau: 4300 hectare geruild

Het Kavelruilbureau is in de eerste plaats een voorziening om boeren te helpen. Maar de impact van het werk is veel groter. Het Kavelruilbureau kan ook de provincie, het waterschap of gemeenten helpen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, zoals de N61, de verbreding van de Sloeweg en de nieuwe afslag van de A58 bij Goes. Ook bij de aanleg of de verbetering van fietspaden kan het Kavelruilbureau de helpende hand bieden. De afgelopen jaren is dat onder meer gebeurd in Nisse, Groede, Scharendijke en Lewedorp. Bij Schore is de watertoevoer naar het nieuwe gemaal mede door een grondruil verbeterd. Er zijn ook diverse natuurgebieden ontwikkeld, waarbij het kavelruilbureau een rol speelde, zoals de Yerseke Moer, Zwaakse Weel en Grote Gat.