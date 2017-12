5 inbraken gemeld op eerste kerstdag in Zeeland

PEER in Mumbai: ‘Wauw. We zijn rocksterren’

11:30 Van Middelburg naar Mumbai. Voor de Middelburgse band PEER was 2017 het jaar van de doorbraak. De eerste EP, de bijbehorende clubtour, voorprogramma’s van Bløf en Racoon, concerten op een internationaal festival in Liverpool. En het muziekjaar eindigde met kerst in India op het Mood Indigo Festival in Mumbai. ,,We zijn rocksterren.’’