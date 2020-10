48 Zeeuwen zoeken nog een maatje: ‘Het enige dat je nodig hebt is een hart voor mensen’

Rechtbank veroor­deelt Bergenaar tot helft van de eis voor dealen van cocaïne

15:27 MIDDELBURG – Een mazzeltje voor de 26-jarige B. El-A. uit Bergen op Zoom: de rechtbank in Middelburg heeft hem vandaag een taakstraf van 120 uur opgelegd, ofwel een halvering van de eis van de officier van justitie. De opgelegde eis van 12 dagen cel (voorarrest) was conform de eis. El-A. kreeg deze straf aan zijn broek, omdat hij van eind 2016 en een deel van 2017 voornamelijk de gebruikers in dorpen rond Goes had voorzien van cocaïne.