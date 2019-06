47-jarige Syriër uit Kapelle blijft langer vastzitten

Abu Khuder

De verdachte verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man. De Engelse krant The Guardian heeft in juli 2012 vermoedelijk een interview met de verdachte gepubliceerd. Hij zou in het artikel zijn opgevoerd onder zijn strijdersnaam Abu Khuder, zo bleek uit het politieonderzoek.