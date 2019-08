4500 inschrijvingen voor Ride for the Roses

GOES - Voor de landelijke Ride for the Roses , die zondag 15 september naar Goes komt, hebben zich tot nu toe 4500 deelnemers ingeschreven. ,,Dat is een mooi aantal, maar er kunnen nog steeds mensen bij", zegt Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding.

Het is, na 2008 en 2014, de derde keer dat de landelijke versie van de fietstocht in Zeeland is. De eerste editie trok 14.000 deelnemers en bracht 1,1 miljoen euro op. Zes jaar later stonden er 12.000 mensen aan het vertrek. Zij fietsten toen bijna 1,2 miljoen euro bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding.

Dergelijke aantallen deelnemers zijn nog niet in zicht. ,,Je ziet dat de vaste groep fietsers zich meldt zodra de inschrijving is geopend. En naarmate de deadline dichterbij komt, willen steeds meer andere mensen zich opgeven”, zegt Stubenitsky. De deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden: 10, 25, 50 en 100 kilometer.

Warm bad

Het is de eerste keer dat KWF Kankerbestrijding niet alleen de opbrengst ontvangt, maar de toertocht ook organiseert. ,,We krijgen veel positieve reacties op het feit dat we weer terug zijn in Zeeland", zegt Stubenitsky. ,,Mensen vinden het mooi om hier te fietsen en de gemeenten waarmee we samenwerken en de vrijwilligers zetten zich met hart en ziel hiervoor in. Zeeland voelt voor ons als een warm bad.”

Stubenitsky sluit niet uit dat de Ride for the Roses veel vaker, of misschien wel elk jaar, naar Zeeland komt. ,,Als dat kan, dan zou dat super zijn. Maar dat is van veel andere factoren afhankelijk. We zijn niet de enigen die daar iets over te zeggen hebben.”