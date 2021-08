44-jarige man wandelt over snelweg bij Waarde op weg naar huis in Hoogerheide

video Meeuwen terrorise­ren Vlissingse binnen­stads­be­wo­ners: ‘Ze krijsen dag en nacht, ik doe geen oog meer dicht’

23 augustus VLISSINGEN - Meeuwen terroriseren binnenstadsbewoners in Vlissingen. Hele zwermen bivakkeren er op platte daken, waar ze met hun gekrijs mensen van hun nachtrust beroven. Bewoonster Karin van Maanen zou ze graag allemaal afschieten. ,,Maar dat mag niet, want meeuwen zijn beschermde vogels. De terreur is er niet minder om. Ik doe geen oog meer dicht.”