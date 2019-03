400 kilo illegaal aan land gebrachte vis in beslag genomen in Vlissingen

Poll Veiligheid op Vlissings strand in geding door rechtszaak

17:50 BREDA - De veiligheid van de Vlissingse strandbezoekers is in het geding. Als de rechtbank beslist dat het contract over het strandbeheer tussen gemeente en Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) ontbonden moet worden, is niet duidelijk wie vervolgens het beheer uitvoert.