40-jarige man met mes in Goes gevonden na Burgernetmelding

De politie verzond rond 11.00 uur een Burgernetmelding waarin zij opriep uit te kijken naar een man met een mes in Goes. Voor zover bekend heeft de 40-jarige man niemand aangevallen. Wel zou er voorafgaand aan de melding een conflict in een bedrijf hebben plaatsgevonden waarbij iets is vernield. De politie benadrukte in de melding de man niet zelf te benaderen gezien hij een mes op zak zou hebben. Vijf minuten na de Burgernetmelding, berichtte de politie dat de man was aangetroffen.