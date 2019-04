40 jaar Bas Birker: Belg, Nederlander en Zeeuw.

VIDEO Brandweer redt jonge knul van vlotje in Kruiningen

1 april KRUININGEN - De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een jongetje dat op een vlot in het water aan de Van Leeuwenhoeklaan in Kruiningen aan het spelen was. De jongen kon niet meer zelfstandig naar de kant komen. Met hulp van omstanders is rond 15.20 uur de brandweer opgeroepen. Die heeft met een waadpak, een ladder en een touw, de jongen naar de kant gekregen.