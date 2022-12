3M stopt tegen eind 2025 wereldwijd met productie van PFAS

Me rochte ons “oôd” kwiet!

Vandaehe leze julder dan mien leste “stikje” in het dialect. Het is â een stuitje dudelijk dâ me aole viere ontslohe bin. Jopie en Rinus ebbe onze lezers â op d’oogte gebrocht. Me kriehe ook hin wachtgeld wan wi zouwe me nog op moete wachte? Ik ebbe nog gedocht om mee z’n vieren de inhang van het PZC-gebouw mee onze elektrische fietsen te haen blokkeren, mè di ebb’k toch mè van afgezie!

8:58