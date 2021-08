3M moet lozingen uit PFBSA-houdende processen onmiddellijk stoppen

Teeken Akademie Middelburg wil stadsteke­naar nieuw leven inblazen: ‘Klim maar in de toren en teken het stadsleven’

25 augustus MIDDELBURG- Breng oude bekenden als de Lange Jan, het stadhuis of de Oostkerk nu eens anders in beeld, daagt de Teeken Akademie Middelburg tekenaars uit in een zoektocht naar stadstekenaars. ‘Wij willen ook graag zien hoe jongeren hun stad tekenen.’