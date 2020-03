300 telefoontjes per dag bij GGD Zeeland. Ook huisartsen platgebeld: ‘Check eerst website voor je belt’

,,Wij roepen iedereen op om niet meteen de huisarts te bellen, maar eerst de website van het RIVM of Thuisarts.nl te raadplegen. We willen ons zoveel mogelijk kunnen concentreren op de mensen die echt ziek zijn. Zeker in deze fase zijn we niet de meest voor de hand liggende vraagbaak.”

200 tot 300 telefoontjes per dag

Bij GGD Zeeland komen 200 à 300 telefoontjes per dag binnen. ,,Maar de gemiddelde wachttijd is nog geen anderhalve minuut, dus we kunnen ze op zich prima verwerken”, zegt een woordvoerster.