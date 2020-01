30-urige werkweek in Zeeland? ‘Invoering zou economische zelfmoord zijn!’

Imke werkt bij ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland als consulente cultuur en jongeren. Ze is onder meer de grondlegger van Popaanzee, het platform voor talentontwikkeling in Zeeland. Leuk werk, maar vrije tijd is net zo belangrijk, zegt ze. Hoewel ze een jong kind heeft, is niet het ouderschap dat haar ervan weerhoudt een voltijdbaan te nemen. ,,Het is hoe ik in het leven wil staan. Toen ik nog geen moeder was, had ik een baan van 18 uur. Nu ik dat wel ben, is het zelfs meer geworden: 20 uur per week. Hahaha!”