3 voor 12 heeft al tien jaar oor voor Zeeuwse popmuziek

De over-over-over-over-overgroot­va­der van Jan (12) uit Retranche­ment heette al Jan

19:08 RETRANCHEMENT - Niet Lucas of Finn, maar Jan was vorig jaar de populairste achternaam onder Zeeuwse babyjongens. Dat is bepaald niet voor het eerst: Jan is al heel lang een geliefde Zeeuwse naam. Van Jan Aarnoutse (12) uit Retranchement heten zelfs zijn zeven voorvaderen zo.