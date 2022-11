3 ton steun mag van Brussel, maar Nederlandse visser krijgt van Den Haag 30 mille

30.000 euro steun per onderneming staat in geen verhouding tot de gestegen kosten waarmee vissers te maken hebben, zegt Jo-Annes de Bat, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij.

Dinsdag maakte minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend met een overbruggingsregeling te komen. De Tweede Kamer had daarom gevraagd.

De dertig mille wordt over drie belastingjaren uitgespreid. Jo-Annes de Bat, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij, stelt in een eerste reactie: ,,Het is iets, maar wel minder dan in andere sectoren. Het bedrag komt totaal niet overeen met de gestegen kosten.”

Tot 1 december kunnen ondernemers hun kotters voor een slooppremie aanmelden. Voor vissers die door willen gaan is de overbruggingsregeling bedoeld. Minister Adema kondigde de regeling dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn schrijven staat bol van begrip voor de visserijsector. Maar de geboden steun blijft ver achter bij het bedrag dat de Europese Unie aan staatssteun toestaat.

In onze buurlanden krijgt de visserij al een jaar staatssteun. De Europese Commissie verhoogde onlangs het maximale toegestane bedrag van 35.000 naar 300.000 euro. Wat De Bat betreft gaat de Nederlandse overheidssteun richting dat Europese maximum.

Niet alleen de verschillen tussen de landen in Europa zijn de vissers een doorn in het oog. De Nederlandse Vissersbond en de PO Delta Zuid wijzen op de steun voor het midden- en kleinbedrijf om hogere energiekosten op te vangen. Dat gaat om een bedrag van maximaal 160.000 euro. De belangenorganisaties vinden dat gasolie ook ‘energie’ is en dat de vissers dus ook onder de steunmaatregel zouden moeten vallen.