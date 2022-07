3 gewonden bij ongeluk met tuktuk in ‘s-Heer Abtskerke

Zomerserie: schipperen | met video Schipper Ko Goud: ‘Met de aankoop van de Amelia heb ik mijn hart gevolgd’

YERSEKE - Pech of geluk hebben, het is maar hoe je het bekijkt. In Yerseke komt de regen vandaag af en toe met dikke druppels naar beneden. Maar als je dan een paar uur bij Ella en Ko Goud aan boord mag van de Amelia, is dat slechte weer zo weer vergeten. Met een schipper die al bijna vijftig jaar vaart en een schippersvrouw die weet hoe ze haar gasten in de watten moet leggen, ben je hier in goede handen.

