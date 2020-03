29 patiënten ADRZ getest op corona; geen besmetting maar wel extra maatregelen

Zeeuwse zorginstel­lin­gen: ‘Goed je handen wassen is het belangrijk­ste wapen’

2 maart VLISSINGEN - Geen paniek en focussen op de basishygiëne. Dat is kort samengevat de houding waarmee de Zeeuwse zorginstellingen de ontwikkelingen rond het coronavirus (Covid-19) afwachten. Intussen wordt overal extra goed gepoetst en verschijnen daar waar ze nog niet stonden, pompjes met desinfectiemiddel en reinigingsdoekjes om toetsenborden en telefoons te ontsmetten. Bezoek - indien gezond - is welkom, maar handjes geven is taboe.