258 dagen cel voor man uit Middelburg die 2000-klapper in woning afstak

Ook Zeeuwen hebben last van processie­rups; veel vraag naar verkoelen­de producten

14:34 VLISSINGEN - Al weken horen en lezen we dat mensen elders in het land tot wanhoop gedreven worden door de eikenprocessierups. Hier in Zeeland is de overlast gering, maar apothekers in de provincie merken toch een toename in de vraag naar verkoelende producten tegen de jeuk. ,,Vorig jaar kwam er een klant per twee weken, nu zijn het er vier of vijf op een dag.”