2500 euro per week slikken de reptielen van Iguana weg. ‘Het is de vraag of we nog open gaan’

Arendsker­ke is woest over kap in Poelbos: ‘Dit is een kaalslag als nooit tevoren’

25 februari 'S-HEER ARENDSKERKE - Het dorp 's-Heer Arendskerke is in rep en roer over de kap van een groot deel van het bij inwoners geliefde Poelbos. ,,Dit is een kaalslag zoals nooit tevoren’’, zegt Raija de Vries-Alssema. ,,We zijn boos en verdrietig.’’