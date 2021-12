25 jaar na de herindeling: nu wordt er gewoond, gewerkt, of bewonderd in de oude gemeentehuizen

VIDEO Kees Verkerke kan geen genoeg krijgen van houten speelgoed: ‘Het is warm en vol beleving’

ZIERIKZEE - Zou Kees Verkerke (69) met zijn winkel Knock on Wood willen stoppen, dan zou hij dat zó kunnen doen. Maar hij is het niet van plan. De man, die door alle trends heen, al dik 25 jaar lang een gigantische collectie houten speelgoed aanbiedt in zijn zaak aan de Nieuwe Bogerdstraat in Zierikzee kan er nog altijd geen genoeg van krijgen. Het is duurzaam, leerzaam maar vooral ook superleuk speelgoed waar Verkerke ooit zijn zinnen op zette. En daar geniet hij zelf ook nog steeds van.

