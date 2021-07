25 jaar na de dienstplicht: wat zijn jouw herinneringen?

Voor een verhaal over de afschaffing van de dienstplicht is de PZC op zoek naar Zeeuwen die in 1995 of 1996 behoorden tot de laatste lichtingen die nog werden opgeroepen en die daarover willen vertellen. Daarnaast zoeken we mensen die hun tijd dienden in de Berghuijskazerne in Middelburg. Wil jij je herinneringen over die tijd met ons delen? Mail naar e.rozendaal@pzc.nl.