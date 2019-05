240 uur taakstraf voor man uit Oud-Vossemeer die zijn stiefdochter misbruikte

Het gebeurde allemaal op kerstavond in 2017. W. en zijn echtgenote waren nog iets in het dorp gaan drinken. Na de nodige drankjes gaat W. als eerste naar huis. Daar gaat hij naar de slaapkamer van zijn stiefdochter en betast haar. Ook zou ze hem hebben bevredigd.

Nachtmerries

Het gevolg van zijn handelen is dat de vrouw in enorme psychische problemen is geraakt, nachtmerries heeft en ernstig lijdt onder hetgeen haar is overkomen. De claim van de moeder van 6000 euro werd door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard. Zij zal die via een civiele procedure moeten zien te innen.