22 Zeeuwse acties op World Cleanup Day

Vakantiereus Roompot wil zaterdag zijn record zwerfvuil inzamelen verbeteren. Vorig jaar raapten Roompot-medewerkers, familieleden en vrienden tijdens de World Cleanup Day 10 procent van al het ingezamelde zwerfvuil in Nederland. Honderden medewerkers gaan zaterdag weer op pad om de omgeving van de 200 vakantieparken schoon te maken. Ze registreren hun plastic oogst met de app Litterati.

Andere Zeeuwse acties variëren in omvang. Zo gaat de 9-jarige Mayca Peetermans uit Goes de Elvis Presleylaan en omgeving verlossen van zwerfvuil. Wie wil meedoen, moet zelf vuilniszakken meenemen. Sommige acties zijn besloten. In Domburg viert de 93-jarige opa Wim zijn verjaardag met een opruimactie waaraan de hele familie deelneemt. Tien kilometer verderop - in Oostkapelle - steken de Wolfaersche vrouwen de handen uit de mouwen. Ook in Burgh-Haamstede is een ‘besloten’ actie. Vier stellen gaan uitwaaien op het strand en ruimen en passant troep op.

Verder haalt de Natuurouderwerkgroep in Sint-Annaland de bezem door het dorp. En in Yerseke klinkt de hartenkreet: ‘Laten we na Mosseldag onze dijk echt opruimen! Er ligt genoeg’. In Kruiningen worden de buitenwegen ‘schoongemaakt’. In Goes gaat de Partij voor de Dieren de Goese Polder van zwerfvuil verlossen. 's-Heer Hendrikskinderen combineert een natuurwandeling met een zwerfvuilprikactie. Ook is er een groep die het strand aan de Kaloot in het Sloegebied gaat kuisen. In Middelburg zijn acties aan de Nieuwstraat en het Meiveldpad, in de Vlissingen twee opruimrondes op de stranden.

In Breskens zijn ook twee zwerfvuilacties, waarvan één besloten onder de titel ‘lets clean up this shit’. In Terneuzen gaan inwoners de pieren en dijken zuiveren van afval en in Clinge gaat een groep plastic oprapen in het bos.