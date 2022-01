22 besmettingen in verpleeghuizen

In de gemeente Reimerswaal raakten 8 verpleeghuisbewoners besmet, in de gemeente Terneuzen 6 en op Schouwen-Duiveland 3. In de gemeenten Sluis, Tholen, Middelburg, Vlissingen en Goes was sprake van 1 besmetting. In de gemeente Goes waren in de voorgaande week nog 5 positieve testen gemeld.