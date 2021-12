2021: Weet jij nog wat er allemaal gebeurde?

Als we kijken naar de verhalen die op onze website het vaakst werden gelezen, valt in eerste instantie op dat daar veel nieuws in staat over minder leuke zaken. We zien een paar keer de naam van Ichelle van de Velde, de Oostburgse die sinds 16 december 2020 vermist was, en wiens lichaam uiteindelijk in juni gevonden zou worden. Ook de moord op Henk Cijsouw, de uitbaker van theetuin ‘t Hofje in Biggekerke, in september, vinden we meerder keren terug in de lijst. En ook de ‘Zeeuwse zedenzaak’, rond de moeder uit Waterlandkerkje die er van werd beschuldigd haar twee dochters stelselmatig te laten misbruiken, kwam regelmatig in het nieuws.