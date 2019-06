2018 was duur jaar voor Zeeuwse Milieufederatie

Verdachte opgepakt voor brute overval op Poolse supermarkt in Terneuzen

12:46 TERNEUZEN - De politie heeft in Arnhem een van de mogelijke daders van de gewelddadige overval op de Poolse supermarkt aan het Arsenaalplein in Terneuzen aangehouden. De politie is nog op zoek naar de tweede overvaller.