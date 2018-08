2018 was droomzomer voor toeristisch Zeeland

Dankzij het mooie weer was het ongekend druk, al sinds april en eigenlijk nog steeds. ,,In de laatste week van juli hadden we zelfs van de kust tot en met het achterland een bezettingsgraad van boven de 95 procent. Dat is extreem hoog, als je weet dat we in Zeeland meer dan 300.000 plaatsen hebben. Normaal is er in het achterland altijd wel ruimte."