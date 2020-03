2 nieuwe Zeeuwse coronabesmettingen: in Oostburg en Oud-Vossemeer

video Lonink wil noodmaatre­ge­len tegen toestroom Belgen: ‘Te gek voor woorden’

16:29 TERNEUZEN - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) beraadt zich op noodmaatregelen om de massale toestroom van Belgen naar Zeeuws-Vlaanderen te stoppen. Nu vanwege het corona-virus in hun eigen land alles dicht is, zoeken de Vlamingen over de grens massaal de winkels en de horeca op. ,,Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er nu één te veel”, aldus Jan Lonink, voorzitter van de VRZ.