2,5 jaar cel voor neerschieten Kezban (21) in Middelburg

MDDELBURG - De 28-jarige G.E. uit Domburg is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor het neerschieten van de 21-jarige Kezban in Middelburg. Ook moet hij een schadeclaim betalen van ruim 300.000 euro.

De rechtbank sprak E. vrij van poging tot doodslag, omdat onvoldoende kan worden bewezen dat hij in augustus 2020 met opzet en gericht een kogel afvuurde, die door het hoofd van de jonge vrouw ging. Maar de rechter vindt wel dat E. ‘onaanvaardbare risico’s’ nam door met het wapen te spelen en schoon te maken, zonder dat hij zich verdiepte in hoe het pistool werkte. Kezban overleefde het pistoolschot, maar hield er wel blijvend letsel aan over, zowel fysiek als mentaal. ,,U hebt Kezban onbeschrijflijk veel leed toegebracht’’, zei de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden voor poging doodslag en verboden wapenbezit 12 jaar cel tegen E, met daar bovenop toewijzing van de schadeclaim die door advocaat Nelleke Stolk was ingediend. Zij vroeg namens Kezban en haar familie om ruim één miljoen euro voor geleden materiële, shock- en affectieschade. De rechter bepaalde vrijdag dat E. aan Kezban 246.000 euro, en 25.381 euro aan Kezbans moeder moet terugbetalen.

E. raakte na het schot in paniek en verliet het huis

Het schietincident vond plaats in het toenmalige huis van de toen 21-jarige Kezban in het centrum van Middelburg. Volgens E. ging het pistool per ongeluk af tijdens het schoonmaken en raakte hij in paniek toen Keban was geraakt. E. verliet de woning en reed weg in Kezbans auto. Pas twee uur later keerde hij terug naar het huis en belde 112. De rechtbank vindt het ‘verbijsterend’ dat E. zich niet om Kezban bekommerde.

De jonge vrouw werd met zwaar letsel afgevoerd en lag twee maanden in coma. Toen ze daaruit ontwaakte, begon de vrouw met revalideren. Maar sinds het schietincident is Kezban niet meer de vrouw als ervoor. Ze zit in een rolstoel en is afhankelijk van anderen. Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de zaak, kwam Kezban naar de rechtbank en las ze een indringende slachtofferverklaring voor. ,,Je hebt me vermoord!’’, beet ze E. toe.

Volgens E. ging er aan het schietincident geen ruzie vooraf, Kezban beweerde in haar verklaringen juist het tegendeel. Volgens E. haperde het wapen, wat overeenkwam met de latere uitleg van een deskundige die het wapen onderzocht. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de bewering van Kezban ondersteunt.

Kezban en haar familie waren vrijdag niet aanwezig in de rechtbank en volgden de uitspraak via een livestreamverbinding.

G.E. werd direct na de schietpartij in augustus 2020 aangehouden.