2,5 jaar cel voor neerschieten Kezban (21) in Middelburg; familie zwaar aangeslagen

updateMDDELBURG - De 28-jarige G.E. uit Domburg is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor het neerschieten van de 21-jarige Kezban in Middelburg. Ook moet hij een schadeclaim betalen van ruim 270.000 euro.

De rechtbank sprak E. vrij van poging tot doodslag, omdat onvoldoende kan worden bewezen dat hij in augustus 2020 met opzet en gericht een kogel afvuurde, die door het hoofd van de jonge vrouw ging. Maar de rechter vindt wel dat E. ‘onaanvaardbare risico’s’ nam door met het wapen te spelen en schoon te maken, zonder dat hij precies wist hoe het werkte. Kezban overleefde het pistoolschot, maar hield er wel blijvend letsel aan over, zowel fysiek als mentaal. ,,U hebt Kezban onbeschrijflijk veel leed toegebracht’’, zei de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden voor poging doodslag en verboden wapenbezit 12 jaar cel tegen E, met daar bovenop toewijzing van de schadeclaim die door advocaat Nelleke Stolk was ingediend. Zij vroeg namens Kezban en haar familie om ruim één miljoen euro voor geleden materiële, shock- en affectieschade. De rechter bepaalde dat E. aan Kezban 246.000 euro moet terugbetalen en 25.381 euro aan Miranda Geijs, Kezbans moeder.

Geijs reageerde aangeslagen op de uitspraak: ,,Wij zijn in shock, verbijsterd dat hij kan wegkomen met hetgeen hij onze dochter en zus heeft aangedaan. Hij was al eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit. Heeft haar met een wapen wat hij niet mocht hebben door haar hoofd geschoten en haar daarna gewoon voor dood laten liggen en alleen aan zichzelf gedacht. En daar krijg je in ons land dan dertig maanden voor.”

Quote Je kan iemand dus bijna vermoorden, levenslang invalide maken en dat doet er blijkbaar helemaal niet toe Miranda Geijs, moeder Kezban

E. raakte na het schot in paniek en verliet het huis

Het schietincident vond plaats in het toenmalige huis van de toen 21-jarige Kezban in het centrum van Middelburg. Volgens E. ging het pistool per ongeluk af tijdens het schoonmaken en raakte hij in paniek toen Keban was geraakt. E. verliet de woning en reed weg in Kezbans auto. Pas twee uur later keerde hij terug naar het huis en belde 112. De rechtbank vindt het ‘verbijsterend’ dat E. zich niet om Kezban bekommerde.

De jonge vrouw werd met zwaar letsel afgevoerd en lag twee maanden in coma. Toen ze daaruit ontwaakte, begon de vrouw met revalideren. Maar sinds het schietincident is Kezban niet meer de vrouw als ervoor. Ze zit in een rolstoel en is afhankelijk van anderen. Tijdens de behandeling van de zaak las Kezban een indringende slachtofferverklaring voor. ,,Je hebt me vermoord!’’, beet ze E. toe.

Volgens de Domburger ging er aan het schietincident geen ruzie vooraf, terwijl Kezban in haar verklaringen juist het tegendeel beweerde. E. verklaarde dat het wapen haperde, wat deels overeenkwam met de uitleg van een deskundige die het pistool onderzocht. De rechter noemde vrijdag expliciet de hersenschade die Kezban heeft opgelopen. ,,Daarom is de rechtbank terughoudend en behoedzaam omgegaan met haar verklaringen.”

‘Hij loopt in no-time weer buiten en zij heeft levenslang’

Kezban en haar familie waren vrijdag niet aanwezig in de rechtbank en volgden de uitspraak via een livestreamverbinding. Moeder Miranda: ,,Wat een droevenis. Je kan iemand dus bijna vermoorden, levenslang invalide maken en dat doet er blijkbaar helemaal niet toe. Hij loopt in no-time weer buiten en zij heeft levenslang. Haar leven is blijkbaar niets waard. Maar vanaf het moment dat zij in de ochtend haar ogen opent tot zij weer in haar bed ligt, heeft zij voor de rest van haar leven te maken met de lichamelijke en psychische gevolgen van zijn vreselijke daad. Het is niet te bevatten dat dit zo gaat in Nederland.’’

Volledig scherm G.E. werd direct na de schietpartij in augustus 2020 aangehouden. © HV Zeeland