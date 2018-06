2.400 banen erbij in Zeeland

GOES - Het aantal banen in Zeeland blijft groeien. Vorig jaar steeg dat al met 2.600. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er dit en komend jaar in totaal nog eens 2.400 banen bijkomen.

De werkgelegenheid blijft groeien in alle delen van het land, zo blijkt uit de arbeidsmarktprognose die het UWV vrijdag presenteerde. Voor Zeeland wordt een stijging voorzien van 152.100 banen in 2017 naar 154.500 in 2019.

Dat komt neer op een groei van 1,6 procent, ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,4 procent. Het UWV schrijft dat verschil toe aan de ontwikkeling van de bevolking in Zeeland. Die is al enkele jaren stabiel en zal naar verwachting ook de komende periode nauwelijks toenemen.

Uitzendbranche

Het aantal banen groeit in Zeeland het hardst in de sectoren zorg & welzijn, bouwnijverheid, horeca, informatie & communicatie en groothandel. Ook de uitzendbranche vaart wel bij de banengroei.

Minder in trek zijn onder meer het openbaar bestuur en vooral de financiële dienstverlening. Ook de detailhandel, die de laatste jaren een bescheiden groei liet zien, lijkt volgend jaar wat te gaan inleveren.

De Zeeuwse arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Terwijl het aantal banen met 1,6 procent toeneemt, groeit de beroepsbevolking met slechts 0,9 procent.

Het gevolg is dat steeds meer werkgevers moeite zullen hebben om personeel te vinden. ,,Dit was al het geval met tekorten in bepaalde sectoren aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, maar dit breidt zich nu ook uit naar beroepen waarvoor een lager opleidingsniveau wordt gevraagd", aldus het UWV.

Zij stelt dat 18 procent van de werkgevers in Zeeland merkt dat de productie lijdt onder het gebrek aan personeel. Dat was een jaar geleden nog 13 procent.

Positief is dat door de groeiende werkgelegenheid het aantal mensen met een WW-uitkering zal afnemen. Eind 2016 ging het in Zeeland nog om 7.800 uitkeringen. Dat was een jaar later, eind 2017, afgenomen tot 6.200. Het UWV verwacht dit jaar uit te komen op 5.300 en volgend jaar op 4.700.