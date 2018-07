Taakstraf geëist tegen Brabantse telefoon­stal­ker

30 juli MIDDELBURG - Ondanks uitgebreide verklaringen en uitleg van de 59-jarige A. P. uit Breda, voor de officier van justitie was het maandag op de zitting van de rechtbank in Middelburg een uitgemaakte zaak. P. had vanaf september 2014 dertien maanden lang het leven van zowel zijn ex als haar zoon vergald.