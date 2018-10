19-jarige automobilist had minstens twee keer toegestane hoeveelheid alcohol op

Kinderen niet bang voor zombies bij Vlissingse Buitenha­ven

28 oktober VLISSINGEN - Eng vinden de kinderen de zombies, heksen en andere griezels niet op het terrein van Veiligheidscentrum Zeeland aan de Vlissingse Buitenhaven zondagmiddag. Maar in het donker op twee verdiepingen van flatgebouwtje ‘The Living’ voelen ze zich toch niet allemaal op hun gemak. Het is in ieder geval fijn dat er zaklantaarns beschikbaar zijn en mama of papa in de buurt is.