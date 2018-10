19.534 mensen door tolvrije Westerscheldetunnel

Met ZAAL bij Katoen is het Bleekveld weer een beetje mooier geworden

12:43 GOES - ZAAL. Dat is de naam van de uitbreiding van hotel en brasserie Katoen in Goes. Eigenaar Ron Diephout: ,,In de ontwerpfase hadden we het over de Orangerie, maar we twijfelden of mensen het wel zouden begrijpen. Daarom hebben we voor ‘ZAAL bij Katoen’ gekozen. Keep it simple!”