1879 Zeeuwen willen in de gemeenteraad

VLISSINGEN - Bijna 1900 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor een plek in een van de Zeeuwse gemeenteraden. Dat wordt dringen, want er zijn slechts 281 zetels beschikbaar.

119 partijen hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd voor de Zeeuwse gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Doordat zowel SGP en ChristenUnie als PvdA en GroenLinks in enkele gemeenten de krachten hebben gebundeld, levert dat 114 lijsten op.

In totaal 1879 Zeeuwen zijn beschikbaar voor een plek in de gemeenteraad. Dat zijn er 123 meer dan vier jaar geleden, toen er zes lijsten minder waren. Het CDA levert de meeste kandidaten (261), gevolgd door VVD (228) en PvdA (173). Opvallend is dat de PvdA in Vlissingen, ooit een rood bolwerk, slechts negen mensen heeft weten te strikken. In Middelburg, bijvoorbeeld, zijn dat er drie keer zoveel.

De 27 lokale partijen zijn gezamenlijk goed voor 479 kandidaten, 10 minder dan in 2014. Doordat SP, D66 en GroenLinks in meer gemeenten meedoen en ook PVV en 50Plus proberen lokaal voet aan de grond te krijgen, is het aandeel van de landelijke partijen aanzienlijk gestegen.

Terneuzen, de gemeente met de meeste lijsten (14), heeft ook verreweg de meeste kandidaten: 243. Hulst (178) en Schouwen-Duiveland (176) volgen op ruime afstand. Op Noord-Beveland heeft de kiezer de minste keuze, met 71 kandidaten.

Als rekening wordt gehouden met het aantal beschikbare zetels, dan is het in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten het meest dringen voor een plek in de raad. Sluis staat bovenaan, met bijna negen kandidaten per zetel. In Borsele is de minste concurrentie, met bijna 5 kandidaten per zetel.

Onder de 1879 kandidaten zijn 531 vrouwen. Dat komt neer op ruim 28 procent. Het aandeel is het grootst op Schouwen-Duiveland (36 procent), gevolgd door Terneuzen (33 procent) en Vlissingen (32 procent). In de gemeente Borsele is slechts 21 procent van de kandidaten vrouw.

Van de 114 lijsttrekkers zijn er 24 vrouw, 6 meer dan vier jaar geleden. De meeste vrouwelijke lijstaanvoerders zijn te vinden in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Vlissingen: 4. In Terneuzen zijn alle 14 lijsttrekkers mannen. Ook Reimerswaal, met 6 lijsten, kent uitsluitend kopmannen.

Vrouwen zijn beter vertegenwoordigd bij de lokale partijen dan bij de landelijke partijen. Bij zes van hen is zelfs de helft of meer vrouw. Uitschieters zijn 55 Terneuzen (met 11 vrouwen en 5 mannen) en Sociaal Terneuzen (13 vrouwen en 7 mannen). De lijsttrekkers bij beide partijen zijn overigens wel weer mannen.

De kandidatendichtheid is het hoogst in Kuitaart. Het Oost-Zeeuws-Vlaamse dorp telde begin dit jaar precies 100 inwoners, maar levert bij de verkiezingen toch 3 kandidaten. Ook Walsoorden (4 kandidaten), Geersdijk (5), Sint Kruis (6), Nieuwvliet (7) en Kats (7) zijn naar verhouding goed vertegenwoordigd.

De minste animo blijkt in Scharendijke te zijn. Daar is op 1300 inwoners slechts één kandidaat te vinden: Jan de Jonge (SGP), op een onverkiesbare 26e plaats.