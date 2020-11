1800 Zeeuwse horecabedrijven kregen coronasteun

De sector wordt uiterst zwaar getroffen door de coronacrisis. Sinds half oktober moeten de zaken opnieuw de deuren gesloten houden. De verwachting is dat dat zeker tot half december gaat duren.

Er zijn uiteenlopende steunmaatregelen in het leven geroepen om getroffen bedrijven te helpen. Uit gegevens die het CBS heeft gepubliceerd, blijkt dat inmiddels 27 procent van alle Zeeuwse bedrijven tussen maart en eind september gebruik heeft gemaakt van een of meer regelingen. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

In de horecasector ligt dat veel hoger. In Zeeland gaat het om 76 procent van de ondernemingen. Dat is ook in vergelijking met andere provincies hoog. Alleen in Limburg kregen naar verhouding meer bedrijven steun: 77 procent. In Flevoland gebeurde dat het minst vaak.

Reimerswaal het hoogst

Vooral in de gemeente Reimerswaal deden relatief veel horecaondernemers een beroep op een of meer hulpregelingen: 83 procent. Ook de gemeente Sluis zit ruim boven het Zeeuwse gemiddelde. Op Tholen ligt het percentage ondernemers dat steun vroeg het laagst: 62 procent.

Een van de belangrijkste regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ondernemers kunnen daarmee een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen. Maandag is de derde ronde daarvoor opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 13 december worden ingediend. Om in aanmerking te komen, moeten ondernemers vanaf 1 januari een omzetverlies van minimaal 30 procent verwachten.