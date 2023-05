180 miljoen euro voor walstroom in zeehavens

Middelbur­gers grijpen laatste kans om historisch boek vol te krijgen op ruildag in Zeeuws Archief: ‘Het is een feest van herkenning’

In plaats van kinderen, waren het de afgelopen weken vooral ouderen die hun hand bij de supermarkt ophielden om te bedelen om historische plaatjes van Middelburg. Wie dat nog niet gelukt was, kon zaterdag zijn of haar boek nog vol krijgen tijdens een afsluitende ruildag in het Zeeuws Archief.