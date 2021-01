17 Zeeuwen aangehouden sinds invoering avondklok

Zij hebben een nieuwe baas, maar hun collega’s hebben ze nog nooit gezien

28 januari GOES / ZIERIKZEE - Ze hebben allemaal een nieuwe baas. Dat wel. Maar Tom, Dominique en Marieke hebben hun collega’s nog niet of nauwelijks in het echt gezien. Zo gaat dat in coronatijd. Alledrie zijn ze hun avontuur begonnen vanachter de keukentafel óf vanuit een compleet leeg kantoor. ,,Van alle collega’s heb ik een berichtje gehad: welkom en wat fijn dat je er bent. Echt tof!”