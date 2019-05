16-jarige drugsdealer aangehouden in Middelburg

Taakstraf en gevangenis­straf voor gewelddadi­ge broers uit Goes

14:49 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg veroordeelde donderdag de broers J.D. (23) en A.D. (31) voor onder meer een mishandeling in Goes. De oudste broer A.D. kreeg een werkstraf van 180 uur opgelegd, 60 uur lager dan de geëiste werkstraf. Zijn jongere broer J.D. werd veroordeeld tot een zwaardere straf conform de eis van de officier, namelijk zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.