1500 kilometer fietsen langs dichte poppodia, alles voor de livemuziek

Heb je op Nieuwjaars­dag iets nodig? Deze Zeeuwse supers zijn open

28 december GOES - Bedenk je na het Nationaal Aftelmoment dat je onvoldoende wc-papier, paracetamol of luiers in huis hebt, geen nood: ook op Nieuwjaarsdag zijn veel supermarkten in Zeeland open. Van de 114 supers van de grote ketens kun je er toch nog bij 31 terecht, verspreid over de provincie . Het zal je verbazen: niet alleen in de grotere plaatsen.