150 jaar friet in Nederland, 8 feiten over de krokante snack

VLISSINGEN - Enig idee hoe lang de langste friet ooit was? Hij was maar liefst 9,794 meter en werd door Stephan Tyvaert in Gent gemaakt. Het duurde vier uur om hem te bakken en hij is na afloop in gedeelten verkocht.

Maandag is het 150 jaar geleden dat in Nederland de eerste friet werd verkocht. Helemaal vast staat die datum niet, maar het Nationaal Frituurcentrum grijpt die aan om de eerste Nationale Smulgids te presenteren, een soort Michelingids voor frituurzaken. Voor die gelegenheid hebben we acht weetjes over friet en aanverwante zaken, op een rij gezet.

1. De langste friet

Om nog even terug te komen op die langste friet in Gent: het mag dan officieel te boek staan als de langste, maar zoals met zoveel dingen, kan er over gediscussieerd worden. De friet was namelijk gemaakt van aardappelpuree. Dus of die telt, mag u zelf weten.

2. Hoeveel friet eet een Nederlander per jaar?

Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2014 eet elke Nederlander jaarlijks gemiddeld maar liefst 18 kilo friet! Het CBS heeft daar overigens wel diepvriesaardappelen, aardappelschijfjes en rösti bij meegeteld.

3. Fastfoodrestaurants

Nederland telde begin dit jaar 422 fastfoodrestaurants. Dat is 17 procent meer dan vijf jaar geleden. Toch bleef de groei in Zeeland achter. Volgens onderzoekers kwam dat doordat hier relatief weinig snelwegen zijn en er minder mensen wonen. Ook speelt mee dat in deze provincies een relatief groot deel van de bevolking 50-plus is, een groep die niet tot de belangrijkste doelgroep van fastfoodrestaurants hoort.

Volledig scherm Reclamezuil in Goes. © Johan Van Der Heijden

4. Pionieren

Thoolse boeren pionieren al twee jaar met de teelt van de zoete bataat. Inmiddels staat er 20 hectare aan deze zoete aardappel die normaal vooral uit de Verenigde Staten komt. Door de klimaatverandering wordt de teelt nu ook in Zeeland mogelijk. Tholen heeft er de beste grond voor. Vooralsnog belanden de Thoolse aardappels vooral in bewerkte producten, zoals blokjes in salade, ovenschotels en chips. Maar er worden nu ook stappen gezet om de minder mooie exemplaren te gebruiken als diepgevroren of gefrituurde producten.

5. Museum

Het enige museum ter wereld dat álles weet over het ontstaan en bakken van friet, staat in Brugge. Het Frietmuseum is opgericht in 2008 en te vinden aan de Vlamingstraat 33. Wie zijn kennis over friet wil testen, kan op de website van het museum een quiz vinden. Weliswaar voor kinderen, maar sommige vragen zijn ook voor volwassenen nog best moeilijk.

6. Rode pipo

In Zeeland heeft onlangs een verloren gewaande aardappel een comeback gemaakt. Het gaat om de rode pipo, een streekaardappel van Noord-Beveland. Na het overlijden van de kweker, verdween de rode pipo van het land. Maar Richard Koster van aardappelhandel Select Potato in 's-Heer Abtskerke legde zich daar niet bij neer. Vier jaar geleden vond hij de rode pipo terug in een genenbank van de Schotse keuringsdienst Sasa. Hij mocht de raszuivere knolletjes hebben en blies de aardappel nieuw leven in. Van de rode pipo is prima friet te maken.

7. Droogte

Zeeuwse aardappeltelers hadden het vorig jaar en dit jaar niet makkelijk. Zeeland leed in 2018 onder een nat voorjaar dat werd gevolgd door een lange periode van extreme droogte. Daardoor bracht de teelt uiteindelijk 30,6 procent minder aardappels op dan het jaar ervoor. Dit jaar was weliswaar niet zo extreem als het jaar daarvoor, maar de absurd hoge temperaturen hadden opnieuw een weerslag op de teelt.

8. Uitdrukkingen