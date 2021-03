150.000 mensen worden per jaar gebeten: wat gebeurt er daarna met de hond?

Zeeuwse schrijvers Reynaert vol vaart en vernuft

10:00 Wat doe je eigenlijk als vertaler? Door de discussie over wie al dan niet geschikt is om de teksten van de Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen, is het een beladen onderwerp geworden. Vertalen is namens een ander spreken, zo vaardig en zo betrouwbaar mogelijk, maar tegelijk niet vóór die ander gaan staan, je moet zo onzichtbaar en zo onopvallend mogelijk blijven. Vertaler en vertaalde hoeven niet aan elkaar gelijk te zijn, net zo min als laten we zeggen advocaat en verdachte samenvallen. Ik vertaalde onder meer werk van Plato, de Evangelisten, Hitler. Steeds zo goed als ik kan, maar ik voel me allerminst aan hen verwant.