150.000 brieven onderweg naar Zeeland; tot nu toe geeft 52 procent van de Zeeuwen toestemming voor orgaandonatie

VLISSINGEN - Ruim de helft van de Zeeuwen heeft inmiddels het Donorregister ingevuld. Binnenkort krijgen de ruim 150.000 mensen die dat niet hebben gedaan, een brief in de bus, met het verzoek alsnog hun keuze kenbaar te maken.

Sinds 1 juli is de donorwet van kracht. Die bepaalt dat iedere volwassene in principe donor is, tenzij hij expliciet heeft aangegeven daar bezwaar tegen te hebben. Wie geen donor wil zijn, moet dat dus vastleggen.

Om mensen daarop te wijzen, stuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de komende tijd brieven naar mensen van 18 jaar en ouder die nog geen keuze hebben gemaakt. Dat gebeurt per provincie. Voor Zeeland gaat het om 150.500 brieven. Die vallen tussen 11 en 13 november in de bus.

Wie na zes weken nog steeds niets heeft ingevuld, ontvangt een tweede brief. Wie dan ook nog geen actie onderneemt, krijgt in het register ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ achter zijn naam te staan. Dat wordt bevestigd met, opnieuw, een brief.

Bijna 38 procent wil geen donor zijn

Op 1 oktober had ruim de helft (52,2 procent) van de volwassen Zeeuwen zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie ingevuld in het register. Van hen heeft bijna 38 procent aangegeven geen orgaandonor te willen zijn. Iets meer dan 52 procent heeft wel toestemming gegeven. Een op de tien Zeeuwen laat de keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Inwoners van de gemeente Goes hebben zich, naar verhouding, het vaakst geregistreerd. Daar heeft al bijna 56 procent zijn keuze kenbaar gemaakt. Kapelle doet daar nauwelijks voor onder, met 55,5 procent. In de gemeente Reimerswaal is de animo het laagst, met bijna 48 procent. Ook Sluis komt nog niet boven de 50 procent.

Verzet tegen orgaandonatie

In de gemeenten Tholen en Reimerswaal is het verzet tegen orgaandonatie verreweg het grootst. Daar heeft respectievelijk 49,1 en 45,8 procent duidelijk aangegeven geen donor te willen zijn. In de andere Zeeuwse gemeenten is dat minder dan 40 procent.

De bereidheid is het grootst in de gemeente Veere, waar 56,5 procent heeft laten vastleggen geen bezwaar te hebben tegen orgaandonatie. Ook in Kapelle (56,4 procent) en Hulst (55,7 procent) ligt dat naar verhouding hoog.

Keuze uit handen geven

In Veere en Reimerswaal laten inwoners de beslissing het vaakst aan anderen: bijna 12 procent. In de gemeente Vlissingen geeft men die keuze het minst vaak uit handen. Daar laat slechts 8,6 procent nabestaanden bepalen wat er moet gebeuren.

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van het Donorregister, kan onder meer terecht bij de Zeeuwse bibliotheken. Die geven voorlichting over het register en over de nieuwe donorwet.