15 verpleeghuisbewoners in Zeeland overleden aan corona

MIDDELBURG - De afgelopen week zijn in Zeeland 15 bewoners van verpleeghuizen met een coronabesmetting overleden. Dat is het hoogste aantal sterfgevallen in één week tijdens de tweede coronagolf. In totaal zijn sinds 1 oktober 59 verpleeghuisbewoners aan de ziekte bezweken.

Volgens Angela Bras, bestuurder bij SVRZ die namens de verpleeg- en verzorgingshuizen spreekt, bevestigen de cijfers de zorgelijke situatie in Zeeland. ,,We zien een heel divers beeld. Er zijn locaties waar gelukkig nog steeds geen besmettingen zijn geweest. Of zorgcentra die net besmettingen achter de rug hebben en de maatregelen weer op kunnen heffen. Helaas zien we ook een aantal locaties met nieuwe besmettingen. Deze week is er een forse uitbraak in zorgcentrum de Zoute Viever in Oost-Souburg van WVO Zorg. Door de recente uitbraken zijn er toch meer besmettingen dan vorige week.”

Overlijdens grote impact

De sterfgevallen waren in de gemeenten Vlissingen (5), Veere (3), Terneuzen (3), Schouwen-Duiveland (2), Sluis (1) en Reimerswaal (1). Bras: ,,Er zijn de afgelopen week veel bewoners overleden aan het virus. Dat vinden we ontzettend verdrietig en heeft grote impact op de familieleden en zorgmedewerkers.”

Er kwamen de afgelopen week in totaal 38 nieuwe besmettingen aan het licht. Dat zijn er 21 meer dan in de voorafgaande week. Die toename is mede toe te schrijven aan de uitbraak in Oost-Souburg. Meer dan de helft van de besmetting was namelijk in de gemeente Vlissingen, waartoe Oost-Souburg behoort.

In de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg en Noord-Beveland werden geen nieuwe besmettingen gevonden. In de verpleehuizen in de gemeente Terneuzen werden 5 besmettingen vastgesteld, in Reimerswaal 4, Hulst 3, en in Tholen, Sluis en Veere 2. Het aantal nieuwe besmettingen ligt wel lager dan in midden december toen binnen twee weken meer dan honderd verpleeghuisbewoners positief testten op corona.

Woordvoerder Bras: ,,We doen er alles aan om meer besmettingen te voorkomen. Dat veel medewerkers snel gevaccineerd kunnen worden geeft hoop op betere tijden. We hopen natuurlijk heel erg dat hierdoor het aantal besmettingen gaat dalen.” Vanaf 15 januari worden medewerkers van zorginstellingen gevaccineerd. Dat gebeurt in de Zeelandhallen in Goes en in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

307 besmettingen

In totaal is tijdens de tweede golf bij 307 Zeeuwse verpleeghuisbewoners corona geconstateerd. Van hen zijn er inmiddels 178 hersteld. De cijfers zijn afkomstig van Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.