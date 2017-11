15-jarige Wahine op kieslijst CDA Reimerswaal: 'Ik heb zin in campagne'

Ze blokt voor het eindexamen havo, speelt piano en gitaar en droomt van een zetel in de Tweede Kamer. Of liever nog dé stoel in het Torentje. Want ze wil de eerste vrouwelijke premier worden. Of die dromen bedrog zijn? Voor Wahine Wisse (15) niet. Ze loopt zich warm achter de schermen van het CDA en is nu - voor zover bekend - het jongste kandidaat-raadslid van het land.



Zelfverzekerd, welbespraakt, vol vuur en een uitgesproken mening. Allemaal ingrediënten voor een power-woman in de politiek. Al kan ze (gelukkig) ook nog heerlijk jeugdig in de lach schieten. Het CDA in Reimerswaal ziet zoveel in haar dat ze Wahine - ondanks haar leeftijd - op de achtste plek van de kandidatenlijst heeft gezet. ,,Ik vind het heel belangrijk om te weten wat over mij wordt besloten'', verklaart ze haar politieke interesse. ,,Wat politici zeggen, heeft invloed op ons allemaal.''